iMac (2023): è in cantiere e arriverà presto

Il nuovo iMac (2023) è in una fase avanzata del suo sviluppo; il suo debutto potrebbe avvenire da un momento all’altro, a quanto pare. Questa notizia spiazza un po’ i fan della mela visto che in passato erano emerse indiscrezioni che indicavano sviluppi completamente opposti.

iMac (2023): le presunte caratteristiche

Curiosamente abbiamo appena appreso che il prossimo iMac di punta sarà rilasciato a breve. Ad oggi è in una fase avanzata del suo sviluppo; a dirlo è il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Di fatto, nel corso della sua ultima newsletter, l’uomo ha ribadito che l’All in One della mela sarà un prodotto consumer e arriverà nelle medesime colorazioni che abbiamo già visto due anni fa. La sua estetica rimarrà quindi invariata, così come la dimensione dello schermo del device. In poche parole, ci troveremo di nuovo davanti ad un AiO da 24″ LCD IPS Retina con risoluzione 4K.

Sotto la scocca potremmo trovare il processore Apple Silicon M3 e una nuova architettura interna costruita con un nodo architettonico a 3 nanometri. Gurman sembra essere certo di questo rumor. Inoltre, come molti di voi sapranno, il chip sarà realizzato da TSMC, noto partner affidabile di Cupertino. Garantirà, rispetto al passato, un boost nelle prestazioni e una maggior efficienza energetica.

Se ricordate, l’ultimo iMac Retina è arrivato sul mercato nell’aprile del 2021; presentava il chip Apple Silicon M1 e una scocca super sottile, elegante, in sette frizzanti e brillanti colorazioni. È l’unico iMac presente in listino visto che la versione da 27 pollici è stata tolta dal commercio. Su Amazon, questo iMac da 24″ lo pagate solo 1299,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto.

Quando arriverà? Si dice che sarà commercializzato nella seconda metà dell’anno, verosimilmente entro la fine del 2023. Forse verrà annunciato nel corso di un evento speciale previsto per ottobre o novembre.

