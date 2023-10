iMac (2023): dopo due anni si aggiorna e arriva il processore Apple Silicon M3

Durante l’evento “Scary Fast” tenutosi questa notte in America (da loro erano le 17:00, mentre da noi era l’1 di notte), Apple ha presentato la nuova generazione di processori Apple Silicon M3 e ha annunciato i nuovi portatili per i professionisti. Unitamente a ciò, ha aggiornato anche il famigerato iMac da 24″, il PC consumer della compagnia. Scopriamolo insieme.

iMac (2023): le caratteristiche complete

Il computer all in one di Apple si chiama iMac, è identico al modello del 2021 ma presenta il chip M3 che, secondo la mela, è due volte più veloce di quello precedente. Rispetto ai chip Intel invece, l’azienda assicura performance strepitose. Supporta ben 24 GB di memoria unificata (configurabile dall’Apple Store) e ha la nuova GPU che include il mesh shading e il ray tracking con accelerazione hardware. Dispone poi del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.3. Viene venduto in verde, in giallo, arancione, rosa, viola, blu e in argento. Da noi in Italia i prezzi partono da 1629,00€ per la versione 8+256 GB. Arriverà sul mercato il prossimo 7 novembre 2023.

Cosa vi consigliamo noi?

Vogliamo segnalarvi un prodotto che, a nostro avviso, è semplicemente il “best buy” del giorno su Amazon. Partiamo del PC desktop Mac mini (2023) con M2 che, nella sua iterazione da 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di storage su SSD, costa solo 619,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questo prezzo è un best buy senza paragoni; ovviamente dovrete acquistare voi i migliori accessori per il suddetto PC, ma avrete ampia libertà di scelta.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (a tasso zero e in cinque soluzioni per gli account abilitati). Fate presto se siete interessati; è un prodotto eccezionale.

