iMac (2023) con M3 supporta solo un display esterno

Da pochissimi giorni Apple ha presentato i nuovi computer portatili e fissi basati sui processori Apple Silicon M3. Da un lato abbiamo visto i portatili MacBook Pro con M3, M3 Pro e M3 Max, dall’altro invece l’iMac (2023) con il chipset basico della line-up. Oggi apprendiamo che questo dispositivo supporta solo un singolo schermo esterno con risoluzione 6K a 60 Hz; questo è quanto si evince dal sito di supporto della compagnia. Nonostante la potenza spropositata derivata dall’architettura a 3 nanometri, il device non è compatibile con più monitor esterni. Probabilmente sarà per via di una scelta di marketing piuttosto che per un limite hardware.

iMac (2023) con M3: uno sguardo alla sua scheda tecnica

La limitazione del singolo schermo esterno collegato al computer risale all’avvento dei primi Apple Silicon M1 usciti nel 2020. Solo le macchine con le soluzioni M1/2/3 Pro o Max possono venir collegate a più periferiche in simultanea. Addirittura, le iterazioni Ultra supportano fino a quattro schermi aggiuntivi in 4K. L’unica eccezione, a quanto si vocifera, dovrebbe essere data dal Mac mini del prossimo anno che si dice supporterà due display via USB Type-C o HDMI. Vediamo con precisione anche come si comportano gli altri device della mela.

Partiamo dai MacBook Pro da 14 e 16″ con M3 Pro: Apple dichiara possibile collegare due display esterni al laptop, mentre gli M3 Max supportano quattro unità.

L’iMac (2023), come detto, supporta un pannello 6K a 60 Hz, mentre i portatili possono reggere un monitor 6K a 60 Hz e uno in 4K a 144 Hz in contemporanea, quest’ultimo mediante HDMI, però. In alternativa, l’M3 Pro gestisce bene anche un monitor 8K a 60 Hz o un 4K a 240Hz su HDMI.

Dulcis in fundo, leggiamo che i Mac con M3 Max reggono fino a 3 monitor esterni 6K a 60 Hz su tecnologia Thunderbolt e uno 4K a 144 Hz su HDMI. Ricordiamo che le macchine next-gen di Apple arriveranno sugli scaffali a partire da martedì 7 novembre.

