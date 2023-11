iMac (2023) con Apple Silicon M3: da OGGI è DISPONIBILE su Amazon

Dopo averlo visto in anteprima durante l’evento “Scary Fast” di Apple, il meraviglioso iMac (2023) con chipset Apple Silicon M3 è finalmente disponibile per l’acquisto. Lo troviamo su Amazon al prezzo di listino di 1629,00€ ed è disponibile in diverse colorazioni. Quella che vi indichiamo noi, ad esempio, è quella azzurra con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di memoria interna e con il processore avente 8 core sulla CPU e 8 core sulla GPU. Capite bene che è una macchina veramente incredibile destinata praticamente a tutti; va benissimo per i professionisti che lavorano in amministrazione, per gli studenti, per i giovani content creator, ma non solo. Questa è una macchina ideale per moltissimi utenti, tanto che il modello precedente (iMac 2021) lo si trova nelle case di milioni di persone come “PC casalingo per tutta la famiglia”. Non lasciatevelo sfuggire perché andrà sicuramente sold-out da un momento all’altro.

iMac (2023): il miglior computer tuttofare

Essendo un computer “all in one”, questo iMac (2023) dispone della sua scheda tecnica all’interno della medesima unità dove troviamo anche il display. Praticamente il PC è tutto compreso in una scocca spessa meno di 11 mm e in confezione troverete anche le periferiche per usarlo sin dal primo istante: vi è la Magic Keyboard e anche il pratico e versatile Magic Mouse di seconda generazione. Piccola menzione: sono entrambi dotati di porta Lightning ma il cavo per ricaricarli è compreso nella scatola.

Il display è un pannello LCD IPS Retina con risoluzione 4,5K e dimensioni di 21,5 pollici: si tratta di una delle unità più esclusive che vi siano sul mercato. Il chipset di bordo, il nuovissimo Apple Silicon M3, è costruito con un’architettura a 3 nanometri che promette prestazioni da top e un consumo energetico ridotto al minimo. Il tutto è coadiuvato da ben 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD interno. Con un prezzo di 1629,00€ vi porterete a casa una macchina completa di tutto; non lasciatevelo sfuggire.

