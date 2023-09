iMac (2021): sconto SUPER su Amazon per poche ore, non lasciartelo sfuggire

L’iMac (2021), l’iconico desktop di Apple, è stato rinnovato due anni fa sia sul fronte del design che nelle sue caratteristiche interne: è stato introdotto il processore Apple Silicon M1 all’interno di una scocca meravigliosa, sottile e di pregio. Grazie agli sconti di Amazon, la versione con chip M1 avente 8 core sulla CPU e 7 sulla GPU costa solo 1423,99€ al posto di 1579,00€, spese di spedizione incluse.

iMac (2021): perché comprarlo?

L’iMac (2021) è disponibile in una gamma di colori vivaci che trasmettono allegria e vitalità. Con una struttura ultrasottile e un supporto in alluminio, questo PC sembra sospeso nel vuoto sul tuo tavolo. Il display Retina da 24 pollici è un capolavoro sotto tutti i punti di. vista. Ha una dimensione generosa, cornici sottili e presenta una risoluzione 4,5K.

La vera innovazione però, si trova all’interno dell’iMac (2021): parliamo del processore Apple Silicon M1, che offre una potenza incredibile in un pacchetto estremamente efficiente. Grazie a questa nuova architettura, il PC è in grado di eseguire applicazioni e compiti intensivi in modo fluido e veloce. Ottimo sia per i video 4K che per i lavori su progetti grafici ma va benissimo anche per lo studio o per l’uso “office”. Senza ventole rumorose, il tuo ambiente di lavoro rimarrà tranquillo e sereno. Inoltre, grazie al design termico avanzato, l’iMac rimane sempre fresco, anche durante le attività più impegnative.

La webcam FaceTime HD integrata è stata migliorata per offrire una qualità video ancora migliore nelle tue videochiamate e nelle conferenze. Concludiamo segnalando che l’audio è altrettanto impressionante, con un sistema di speaker di alta qualità per fornirti un sound sempre nitido e avvolgente. Dispone di due Thunderbolt 3 USB-C e del jack per cuffie, per garantire la massima connettività con i tuoi dispositivi e accessori preferiti. A soli 1423,99€ al posto di 1579,00€ non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.