iMac (2021): sconto IMMEDIATO di 220€ su Amazon

Se state cercando un nuovo computer desktop per la vostra attività, per lo smart working, per casa o per l’ufficio, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del potentissimo iMac da 24 pollici del 2021, il meraviglioso All in One della mela che l’azienda ha rilasciato nella primavera di oramai due anni fa. Nonostante abbiamo quindi diversi mesi alle spalle, è ancora oggi un ottimo prodotto, perfetto per chi fa grafica, post-produzioni fotografica, video editing, per le operazioni di contabilità e amministrazione, per le gestioni finanziarie e non solo. Insomma, è un tuttofare dal design unico. Inoltre è perfetto anche come “PC domestico” o per gli studenti; fantastico anche per scrivere la tesi, fare ricerche, guardare film e non solo.

Oggi lo si porta a casa a soli 1499,99€ nella versione con GPU e CPU a 8 core, con memoria unificata da 8 GB e con uno storage da 256 GB. Ci sono quattro porte Thunderbolt USB Type-C di ultima generazione dietro la scocca ed è disponibile in varie tinte, ma noi vi segnaliamo quella azzurra, semplicemente stupenda.

iMac 2021: il tuttofare per eccellenza

Inutile descrivervi a parole quanto è potente questo computer: il processore Apple Silicon M1 lo conosciamo bene. È presente nei MacBook del 2020, in numerosi iPad e anche nel Best Buy Mac mini. Insomma, questo è un PC veramente unico che gode di un design sottilissimo, accattivante, minimal e con uno schermo da 24 pollici in risoluzione 4.5K e con tecnologia LCD IPS.

Riesce a far girare fluidi anche i software più pesanti dal punto di vista energetico; ottimo anche per chi monta video o per chi è un illustratore. In confezione troverete la Magic Keyboard con Touch ID integrato e il Magic Mouse di ultima generazione. È scontato di ben 220€ rispetto al prezzo di listino: solo 1499,99€ al posto di 1719,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.