iMac (2021): sconto folle di circa 300€ su Amazon, corri a prenderlo

Se sei alla ricerca di un nuovo computer desktop per tutta la famiglia, per lo studio, per il lavoro, per l’ufficio, e vuoi un device che, non solo sia potentissimo, ma anche elegante e di design, abbiamo la soluzione perfetta per te e le tue esigenze. Si chiama iMac (2021) e oggi, la sua iterazione azzurra con SoC M1 (8 core sulla CPU e 8 sulla GPU), 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD, costa solo 1499,00€ al posto di 1809,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire, a questa cifra è un vero best buy ma sii veloce. La promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

iMac (2021): ecco perché devi averlo

Il cuore pulsante dell’iMac (2021) è il processore Apple M1, una pietra miliare nell’evoluzione dei computer. Questo chip unisce CPU, GPU e altri componenti fondamentali su un singolo chip, offrendo prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica senza precedenti. Si distingue per il suo display da 24 pollici con tecnologia Retina, che offre colori vivaci, dettagli nitidi e luminosità sorprendente. Con una risoluzione di 4480 x 2520 pixel, ogni contenuto prenderà vita sullo schermo, garantendoti un’esperienza visiva coinvolgente e coinvolgente.

Con uno spessore di appena 11,5 millimetri, questo PC è incredibilmente sottile ed elegante, occupando poco spazio sulla tua scrivania, inoltre dispone di un sistema audio a sei speaker che offre un suono coinvolgente e di alta qualità, ideale per guardare film, ascoltare musica o partecipare a videochiamate.

L’offerta limitata su Amazon a soli 1499,00€ anziché 1809,00€, è un’opportunità straordinaria per portarti a casa un vero gioiello; le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e avrai diritto a due anni id garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Non lasciartelo sfuggire, è un super best buy alla cifra a cui viene venduto oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.