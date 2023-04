iMac (2021): potente, bello e oggi è anche in sconto su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi uno dei computer desktop più incredibile di sempre; si chiama iMac (2021) ed è u prodotto che fa letteralmente la differenza nel panorama dei PC fissi. È un all in one e questo implica che avrà tutti componenti nel medesimo posto di dove si trova lo schermo (nello specifico, il chip M1 e tutto l’hardware è stato inserito nella fascia sotto il display) e non necessita quindi di elementi esterni. Basta collegarlo alla corrente, accendere tastiera e mouse bluetooth (presenti in confezione) per farlo funzionare. Dovrete solo configurarlo con il vostro account e sarete operativi.

iMac (2021): impossibile non amarlo a questo prezzo

Oltre ad essere immediato, è ricco di sorprese: come detto, dentro la scatola troverete il meraviglioso Magic Mouse di seconda generazione, la nuova Magic Keyboard, tutto in tinta con la scocca del PC che, a proposito, si può comprare in varie colorazioni. Lo schermo poi, è un pannello LCD IPS super risoluto da 24 pollici, con risoluzione 5K e si vede bene in ogni contesto; è perfetto per i grafici, per gli illustratori, ma non solo. È disponibile infatti in sette frizzanti colori ma noi oggi vi suggeriamo l’acquisto della variante silver con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD interno e con il SoC M1 composto dalla CPU a 8 core e dalla GPU a 7 core. È in super sconto a soli 1349,99€ al posto di 1579,00€, spese di spedizione incluse.

Il computer di Apple è un vero e proprio best buy; è elegantissimo, bellissimo ed è dotato di tante caratteristiche uniche. Tuttavia, acquistandolo da Amazon avrete diritto a molti vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere, il reso gratis entro un mese dal momento dell’acquisto, la possibilità di dilazionare il pagamento del PC in comode rate e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A 1349,99€ è un vero affare, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.