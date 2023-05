iMac (2021): oggi lo paghi pochissimo, ma è ancora una buona scelta?

Oggi vogliamo parlarvi di un computer di Apple semplicemente sensazionale; l’iMac del 2021 oggi costa solo 1499,00€ grazie agli sconti folli di Amazon. Nello specifico, la configurazione in sconto è quella con 8 GB di memoria unificata, processore Apple Silicon M1 con CPU da 8 core e GPU da 8 core, con quattro porte Thunderbolt4 sul frame posteriore e con la Magic Keyboard con Touch ID in confezione. Il disco rigido invece, è da 256 GB, più che necessari per installare i software da lavoro e per archiviare i file, anche se per quest’ultima operazione noi vi consigliamo sempre l’abbonamento di un piano iCloud+ mensile.

iMac (2021): perfetto per… tutti

Questo computer è un PC affascinante, bellissimo, potentissimo, ma possiede un chip non proprio recente, anche se fa girare fluidi tutti i software. Di fatto, con l’iMac si riescono a montare video in 4K, si possono postprodurre fotografie con i migliori programmi di editing, si può fare produzione musicale o programmazione. Non c’è niente che non possa fare, ed è perfetto anche come PC casalingo per lo smart working o come unità domestica per tutta la famiglia. Avendo anche un bel design, sta benissimo in ufficio così come in salotto o in una sala da pranzo. Capite bene che a soli 1499,00€ è un vero best buy, anche perché è completo di tutto.

Vi basterà aprire la confezione per trovare tutto il necessario per usarlo; non dovrete fare nulla di diverso se non posizionarlo sulla scrivania assieme alla Magic Keyboard e al Magic Mouse presenti in confezione, attaccare la presa e il gioco sarà fatto. Alla prima configurazione poi dovrete solo seguire le istruzioni; tutto avverrà in maniera semplice e automatica, senza nulla di complesso. Fate presto se siete interessati perché potrebbe andare a ruba da un momento all’altro o peggio, potrebbero finire le scorte a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.