iMac (2021): la versione più potente, TUA con il 12% di sconto

Se state cercando un nuovo computer desktop per la vostra attività, per casa o per il vostro studio e volete un prodotto sì potente ma anche di design, vi consigliamo l’ottimo iMac (2021) con M1 al suo interno. La versione più potente, quella con il chip avente 8 core sulla CPU e 8 sulla GPU, con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage, si porta a casa a soli 1599,00€ al posto di oltre 1800€. Capite bene che il risparmio sarà altissimo quindi se siete interessati vi invitiamo ad affrettarvi; le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

iMac (2021) su Amazon; design e alte prestazioni in un unico device

L’Apple Silicon M1 è il cuore pulsante dell’iMac (2021), e rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo dei processori. Questo chip è stato progettato su misura per offrire prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica senza precedenti. Il device è incredibilmente veloce e reattivo, sia che voi stiate lavorando su progetti complessi o eseguendo semplici attività quotidiane.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del SoC è la sua capacità di gestire multitasking e attività impegnative con estrema facilità. Grazie alla sua architettura all’avanguardia, il computer può eseguire diverse applicazioni senza lag, garantendo un’esperienza fluida e senza rallentamenti, tutto ciò senza compromettere la durata della batteria o generare eccessivo calore.

L’Apple Silicon M1 è dotato di una potente unità di elaborazione grafica integrata che offre prestazioni grafiche sorprendenti. Questo è particolarmente vantaggioso per i professionisti che lavorano con editing video, grafica 3D e giochi. L’iMac (2021) è in grado di gestire facilmente queste attività impegnative, offrendo un’esperienza visiva e grafica di altissima qualità.

Con uno spessore incredibilmente sottile e un profilo curvo, questo dispositivo è un’aggiunta affascinante a qualsiasi spazio. La sua vasta gamma di colori offre la possibilità di personalizzare il tuo ambiente di lavoro secondo il tuo stile.

Il display Retina dell’iMac (2021) è una vetrina di colori vivaci e dettagli nitidi. Con una risoluzione 4.5K, ogni immagine, video o testo appare in modo cristallino, offre un’esperienza visiva coinvolgente. Il terminale si inserisce in modo armonioso nell’ecosistema Apple esistente; potrete sincronizzare i vostri dati, app e contenuti tra i dispositivi senza problemi, godendo di una transizione fluida e senza interruzioni. A soli 1599,00€ è un vero best buy.

