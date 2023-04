iMac (2021): impossibile lasciarselo sfuggire a questo prezzo (-18%)

Se state cercando un computer desktop completo di tutto, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del meraviglioso iMac (2021) con schermo da 24 pollici. Questo prodotto dispone del processore Apple Silicon M1 incastonato in un form factor estremamente sottile ed elegante. Lo pagate solo 1299,99€ al posto di 1579,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del dispositivo. Inutile dirvi che a questo costo è un vero e proprio Best Buy, completo di tutto e con tantissimi vantaggi al seguito.

Come non citare infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, le spese di spedizione incluse nel prezzo, ma non solo. Questo PC è infatti un vero e proprio gadget unico nel suo genere; in confezione troverete sia il PC con schermo integrato che la tastiera Magic Keybord che il Magic Mouse di seconda generazione. Insomma, non dovrete far altro che collegare alla presa l’All in One per vederlo operativo e funzionante. Configurerete il tutto con il vostro ID Apple e sarete pronti all’azione.

iMac (2021): il vero best buy del giorno

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, la possibilità di usufruire della consegna veloce, del pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Ci sarà anche un anno di garanzia con Apple e due anni di assistenza tecnica a con il rivenditore.

iMac (2021) dispone di uno schermo LCD Retina IPS da 24 pollici con risoluzione 4.5K che si vede benissimo in ogni condizione; è un prodotto perfetto per creativi, grafici e fotografi. Inoltre, il chip M1 è potentissimo: fa girare fluidi anche i software più impegnativi. A 1299,99€ al posto di 1579,00€ questo è il Mac perfetto da comprare oggi, ma siate veloci se siete interessati all’acquisto.

