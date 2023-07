iMac (2021): il tuttofare più elegante che ci sia, oggi ad un prezzo SUPER scontato

State cercando un uovo computer desktop per il vostro ufficio o per il vostro salotto? iMac (2021) con processore Apple Silicon M1 è ciò che farà al caso vostro. Con questo devie Apple ha compiuto un importante passo avanti nel mondo dei PC fissi all in one. Con un design sottile e colorato, prestazioni potenti e l’efficienza del chip M1, l’iMac (2021) è una scelta ideale per coloro che cercano una soluzione sì elegante ma anche estremamente performante. Su Amazon poi, costa solo 1289,00€ al posto di 1579,00€, spese di spedizione incluse.

iMac (2021): ecco perché devi comprarlo oggi

L’iMac (2021) si distingue per il suo design sottile e moderno. Con uno spessore di soli 11,5 mm, offre un aspetto elegante e minimalista. Inoltre, è disponibile in una varietà di colori vivaci, tra cui blu, verde, rosa, argento e giallo, che si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente. Oltre ad essere una macchina da lavoro, è un bellissimo gadget da arredo.

È dotato di un display Retina da 24 pollici che offre una risoluzione di 4480 x 2520 pixel. Questo schermo offre colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità eccezionale. Con la tecnologia True Tone, regola automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione circostante, offrendo una visione più realistica e confortevole. Sotto la scocca è alimentato dal processore Apple Silicon M1, composto da una CPU a 8 core e da una GPU a 7 o 8 core (a seconda della configurazione), oltre ad un Neural Engine a 16 core. Può gestire facilmente attività impegnative come l’editing video 4K, la grafica avanzata e il multitasking senza intoppi.

Troviamo poi due porte Thunderbolt/USB 4 e un jack per cuffie da 3,5 mm. Queste opzioni di connessione consentono di collegare facilmente dispositivi esterni come monitor, unità di archiviazione, stampanti e altro ancora. Inoltre, vi è un sistema audio a sei altoparlanti che offre un suono ricco e coinvolgente per un’esperienza multimediale di alta qualità. A soli 1289,00€ questo è il miglior desktop all in one che possiate comprare su Amazon.

