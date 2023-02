iMac (2021): il miglior computer per tutta la famiglia (-340€ su Amazon)

Se state cercando un nuovo computer per la famiglia, per la casa e non sapete cosa acquistare, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’iMac da 24 pollici del 2021, un prodotto All in One, completo di tutto, che offre un’esperienza premium in un corpo elegante, compatto e contenuto. Intanto vi segnaliamo che, grazie agli sconti di Amazon, lo si può portare a casa con soli 1469,00€ al posto di 1809,00€. Questo device è semplicemente un Best Buy a questo prezzo, anche perché il risparmio sarà di 340€ sul costo di listino. In più, è la versione con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di storage interno e con il processore Apple Silicon M1 con 8 core sulla CPU e 8 core attivi sulla GPU.

iMac (2021): l’All in One per tutti

Acquistandolo da Amazon riceverete anche una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, le spese di spedizione gratuite e anche la possibilità di dilazionare il pagamento dello stesso in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Dulcis in fundo, avrete diritto alla garanzia di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+) e a quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Lo schermo di questo iMac (2021) è un meraviglioso pannello LCD IPS Retina da 24 pollici super luminoso e definito; tutta la componentistica è contenuta nel rettangolo inferiore. Pensate che è sottilissimo ed è Plug and Play; basta attaccarlo alla corrente per vederlo in azione. In confezione troverete anche il Magic Mouse di seconda generazione e la tastiera Magic Keyboard con Touch ID integrato. Le casse sono integrate nella scocca del computer.

Questo è un computer perfetto per il lavoro (anche per l’editing video in 4K), per la postproduzione grafica, per gli illustratori, per chi fa programmazione o per chi compone musica. Non di meno, è eccellente anche per chi ne deve fare un uso scolastico/universitario. Fate presto se siete interessati; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro visto che è in sconto di 340€ (solo 1469,00€ al posto di 1809,00€).

