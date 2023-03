iMac (2021): il miglior computer per lo smart working

Oggi vogliamo parlarvi di un computer pensato appositamente per gli uffici, per lo smart working e per chi cerca un prodotto di design. Ci riferiamo al potentissimo ed esclusivo iMac del 2021, un computer desktop All In one di nuova generazione che presenta caratteristiche dell’avanguardia e specifica di tutto rispetto. Oggi lo pagate pochissimo, solo 1399,99 €e dovete considerare che ci sono le spese di spedizione incluse nel prezzo.

iMac (2021): il miglior PC con cui lavorare da remoto

Questo computer dispone del primo processore proprietario di casa Apple, l'M1, in grado di scatenare una potenza esagerata ma che è così piccolo e versatile che può essere inserito anche in un tablet, come abbiamo già avuto modo di vedere.

Questo computer dispone del primo processore proprietario di casa Apple, l’M1, in grado di scatenare una potenza esagerata ma che è così piccolo e versatile che può essere inserito anche in un tablet, come abbiamo già avuto modo di vedere.

Lo schermo di questo iMac del 2021 è un vero portento; stiamo parlando di un’unità da 24” Retina LCD IPS con risoluzione 4.5K. Inutile dirvi che si tratta di uno schermo eccezionale, dove vedrete sempre correttamente tutti i colori dei vostri contenuti e lo potrete usare anche come parametro di riferimento per i lavori di grafica.

Abbiamo definito l’iMac come un prodotto di design, in grado di coniugare a prestazioni ma anche estetica. Questo computer infatti è elegantissimo e si sposa bene con qualsiasi arredamento e in qualsiasi scenario; è perfetto sia per gli uffici che per le case, i salotti e perfino perde cucina. È un pc casalingo ma che dispone di una potenza strepitosa che si coniuga benissimo con qualsiasi utilizzo. Va bene sia per chi deve fare attività amministrative o di segreteria, che per chi ne dovrà farne un uso creativo. Si può perfino montare un video in 4K senza il minimo problema, magari sfruttando il software di Apple, Final Cut.

Considerando che costa poco visto che è in super sconto, noi vi consigliamo di approfittarne. Lo pagherete solo 1399,99€ con spedizione inclusa nel prezzo. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

