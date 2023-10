iMac (2021): il miglior all-in-one da comprare per lo studio

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop per il vostro studio, per il lavoro, per la gestione di un’azienda e non sapete cosa acquistare, noi vogliamo consigliarvi l’ottimo iMac del 2021 che, nella sua iterazione color verde, con Apple Silicon M1 (8 core sulla CPU e 8 sulla GPU), con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di memoria interna, costa 1809,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un prodotto veramente completo che arriverà a casa vostra in pochissimi giorni grazie al servizio di Prime. Non di meno, si potrà usufruire di altri vantaggi esclusivi; insomma, cosa aspettate? Con un prezzo così non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci: le scorte potrebbero essere limitate e la colorazione in questione potrebbe andare “sold out”.

iMac (2021): il miglior all in one del momento

Questo fantastico iMac (2021) gode di una serie di vantaggi veramente esclusivi; partiamo dalla consegna celere in 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può anche ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Altresì, sappiate che c’è la possibilità di dilazionare l’importo complessivo dell’iMac in comode rate con CreditLine di Cofidis; in poche parole, l’istituto di credito preleverà dal vostro IBAN ogni mese un piccolo canone (concordato da voi in base alla vostra disponibilità) e non sarà necessario nemmeno mostrare la busta paga. Basterà essere maggiorenni e fornire quindi la patente e il codice fiscale.

Fra le altre cose, vi ricordiamo che iMac (2021) ha un processore di punta, l’M1 che è formidabile in ogni operazione: va benissimo anche per montare video in 4K o per fare postproduzione fotografica. Il display è un pannello LCD IPS Retina da 24″ con risoluzione 4.5K e il frame è in alluminio; questo è un prodotto di design, oltre che una macchina da lavoro: a 1809,00€ vi porterete a casa un computer unico.

