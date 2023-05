iMac (2021): il computer per tutti ad un prezzo SENSAZIONALE (-11%)

Se state cercando un computer per la famiglia, per lo studio, ma anche per il lavoro e volete comprare un prodotto di Apple – magari per sfruttare al 100% l’ecosistema della mela – abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del meraviglioso iMac (2021), un dispositivo all-in-one completo, versatile, minimal, dotato di caratteristiche di punta e di un design accattivante quanto elegante. È un articolo che sta bene sia negli uffici industrial che nelle cucine degli utenti, sia nelle camerette che nei salotti delle abitazioni. Insomma, capirete benissimo che ci troviamo di fronte ad un gadget eccezionale, e non vi abbiamo ancora parlato del processore di bordo.

Prima di addentrarci nella sua disamina completa, vi ricordiamo che iMac (2021) viene venduto e spedito da Amazon quindi godrà di una serie di caratteristiche non da poco. Ma prima di tutto, vi diciamo il suo prezzo (in super sconto): solo 1399,99€ al posto di 1579,00€. Capite bene che il risparmio è veramente esagerato per un PC completo di tutto (in confezione troverete perfino il Magic Mouse di seconda generazione e la Magic Keyboard). Vi basterà collegarlo alla corrente, seguire la procedura guidata per la configurazione iniziale e in pochissimi minuti sarete pronti e operativi.

iMac (2021) su Amazon in super sconto: approfittatene subito

Il meraviglioso iMac (2021) di Apple presenta una scheda tecnica all’avanguardia, un processore Apple Silicon M1 (con CPU da 8 core e GPU da 7 core) che fa girare fluidi anche i software già impegnativi e in più, la memoria unificata vi permetterà di godere di un multitasking all’avanguardia (ci sono 8 GB). Lo storage è da 256 GB invece.

Lo schermo è un meraviglioso pannello 4.5K Retina LCD IPS di nuova generazione che consente di avere una nitidezza incredibile, una luminosità esagerata e una leggibilità perfetta in ogni contesto. A 1399,99€ questo è il Mac giusto da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.