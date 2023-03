iMac (2021): il computer per lavorare più bello che vi sia

Se state scegliendo il vostro nuovo computer casalingo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’iMac del 2021, un prodotto unico nel suo genere che grazie agli sconti di Amazon si porta a casa ad un prezzo semplicemente strepitoso. Di fatto, costa 1450,70 € al posto di 1579,00 €, con spese di spedizione compresa nel prezzo dell’articolo. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un risparmio davvero esagerato per uno dei computer più versatili di sempre.

L’iMac del 2021 infatti, garantisce performance eccezionali sia sul versante lavorativo che per l’uso più classico, come computer per la famiglia. Pensate che con questo prodotto si può perfino fare video editing in 4K e si possono anche fare lavori di illustrazione. Non c’è limite alla sua potenza, anche perché il chip di bordo lo conosciamo molto bene; stiamo parlando del sempre verde Apple Silicon M1, un must nel settore.

iMac (2021): perché comprarlo oggi?

Acquistandolo da Amazon poi riceverete tantissimi vantaggi esclusivi, come ad esempio la consegna accedere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, e spese di spedizione gratuita è compresa nel prezzo ma anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Non dimenticate poi che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto che si può usufruire anche della garanzia di Apple per un anno, ma anche di quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Esteticamente questo iMac del 2021 è un vero e proprio gioiello, con un frame in alluminio satinato unico, disponibile in varie colorazioni. È molto sottile e presenta perfino un pannello LCD da 24” con risoluzione 4,5K. In confezione troverete anche la tastiera e il magic mouse, così non dovete comprare nulla di aggiuntivo. Oltre ad essere un prodotto potentissimo è anche esteticamente meraviglioso. Non lasciatevelo sfuggire perché, con un prezzo simile, diventa automaticamente un Best Buy su tutta la linea .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.