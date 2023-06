iMac (2021): elegante, potente e versatile e lo paghi solo 1349€

Il nuovo iMac da 24″ del 2021 con il processore Apple Silicon M1 rappresenta un’importante evoluzione per il popolare desktop di Apple. Questo computer all in one introduce una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, design e funzionalità. Prima di tutto, dobbiamo ricordarvi che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 1349,00€ al posto di 1579,00€, spese di spedizione comprese. Il risparmio è davvero elevato e noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere la promozione dedicata.

iMac (2021): il PC all in one più bello che ci sia

Sotto la scocca di questo potentissimo ed elegantissimo iMac troviamo il processore Apple Silicon M1, basato su un’architettura ARM, che offre un incredibile aumento di potenza e efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti. Questo si traduce in un’esperienza utente più fluida, con tempi di risposta rapidi e prestazioni elevate in attività come l’elaborazione di immagini, la modifica video e il multitasking.

Una delle caratteristiche più evidenti del device è il suo design elegante e sottile, disponibile in una gamma di colori vivaci che si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o ufficio. Presenta anche uno schermo Retina di alta qualità con una risoluzione impressionante, colori brillanti e dettagli nitidi, che offrono un’esperienza visiva coinvolgente per la fruizione di contenuti multimediali e lavori creativi. È dotato di una fotocamera FaceTime HD migliorata, di altoparlanti potentissimi e di un sistema di microfoni a matrice che offre una migliore qualità audio durante le videochiamate e le registrazioni vocali. La tastiera Magic Keyboard e il mouse Magic Mouse sono inclusi nella confezione, e completano l’esperienza di utilizzo premium dell’iMac.

Il passaggio al processore Apple Silicon ha permesso anche di ottimizzare il sistema operativo macOS per sfruttare al meglio le capacità del nuovo hardware, offrendo una maggiore stabilità e fluidità nelle operazioni quotidiane. Inoltre, grazie all’architettura ARM, i nuovi iMac sono in grado di eseguire anche le app progettate per i dispositivi iOS. Con un prezzo di soli 1349,00€ questo computer si presenta come il PC perfetto per una famiglia, per uno studente, per un professionista, ma non solo. Approfittate subito di questa fantastica offerta.

