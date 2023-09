iMac (2021) da 24": il PC per tutti, oggi scontato del 18% su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo computer desktop per il tuo ufficio, per la casa, per la famiglia, che sia sì potente ma anche incredibilmente curato dal punto di vista del design, oggi vogliamo consigliarti l’iMac (2021) da 24″ con processore Apple Silicon M1. Questo gadget presenta una combinazione di potenza, design e innovazione e questi elementi lo rendono uno dei PC più interessanti presenti sul mercato. Grazie agli sconti di Amazon lo pagherai solo 1289,00€, spese di spedizione incluse, con un bel risparmio rispetto al valore di listino (18%); di fatto, di listino costerebbe 1579,00€.

iMac (2021): design e potenza allo stato puro

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’iMac (2021) è il suo processore Apple Silicon M1. Questo chip è stato progettato da Apple per offrire prestazioni incredibili con una compattezza unica. Con questo PC potrai eseguire facilmente le applicazioni più pesanti e godere di un multitasking avanzato senza problemi. Va benissimo sia per il video editing in 4K leggero che per la post produzione fotografica.

Il display da 24″ del computer è un altro punto di forza. Con una risoluzione spettacolare e colori vibranti (parliamo di un pannello LCD IPS Retina da 4,5K), iMac (2021) ti offre un’esperienza visiva eccezionale. Presenta un design iconico, sottile e minimalista e ciò lo rende perfetto per qualsiasi scrivania o ambiente domestico. La parte posteriore del device è piatta e sottile, il che significa che potrai posizionarlo facilmente ovunque tu voglia. Inoltre, è sorprendentemente silenzioso, perfetto anche per gli studi dove sono presenti più persone che lavorano in simultanea.

Se possiedi già altri dispositivi Apple, il computer all in one della mela si integrerà perfettamente nel tuo ecosistema: potrai sincronizzare facilmente i tuoi documenti, foto e altro ancora attraverso iCloud, e puoi sfruttare features come Handoff per passare senza pensieri tra i diversi device.

Considerando tutte le caratteristiche di questo computer e il suo prezzo di soli 1289,00€, spese di spedizione incluse, l’iMac (2021) rappresenta una soluzione perfetta se stai cercando un PC desktop potente, completo di tutto. In confezione troverai anche la Magic Keyboard e il Magic Mouse.

