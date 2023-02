iMac (2021): con uno sconto così elevato non potete ignorarlo

Se state cercando un computer All in One per la casa, per l’ufficio, da utilizzare in varie situazioni e in diversi contesti, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’iMac (2021) da 24 pollici, un prodotto completo, bellissimo dal punto di vista del design, con un’estetica curatissima, con un processore premium in grado di garantire performance inaudite e con una versatilità che è quasi magica. Oggi lo pagate solo 1424,82€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo del dispositivo. Vi segnaliamo che la consegna è celere; in pochissimi giorni sarà a casa vostra.

Avrete due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. D’altro canto, ci sarà la garanzia di Apple per un anno presso tutti gli Apple Store del mondo, ulteriormente espandibile con AppleCare. Dulcis in fundo, se il prezzo vi sembrerà troppo alto per il vostro portafogli, sappiate che si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

iMac (2021): un gioiello su tutti i fronti

È un computer all in one; troviamo un meraviglioso pannello Retina da 24″ con risoluzione 4.5K super luminoso, risoluto, con supporto alla gamma cromatica P3.

Il chip interno è il famosissimo Apple Silicon M1 con CPU a 8 core e GPU a 7 core, la stessa configurazione che troviamo nel MacBook Air (2020) con 8+256 GB.

Il design è sottilissimo: solo 11,5 mm di spessore. Sulla scrivania, ma anche in salotto, farà un figurone. È perfetto anche per fare videocall in alta qualità grazie alla webcam integrata FaceTime HD a 1080p con processore ISP. L’audio in uscita sarà eccellente per via dei tre microfoni presenti a bordo e poi ci sono ben sei altoparlanti incastonati nella scocca, che forniranno un sound corposo con alti nitidi e bassi potenti. Non manca un capiente SSD da 256 GB con 8 GB di memoria unificata al seguito.

Approfittate di questo sconto (-10%) per portarvi a casa l’iMac (2021) in versione argento a soli 1424,82€.

