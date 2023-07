iMac (2021) con M1: su Amazon costa 1269€ (con COUPON attivo)

Oggi vi parliamo di un PC di Apple all in one davvero unico nel suo genere. Ci riferiamo all’ottimo iMac (2021) con Apple Silicon M1, un device che ha segnato una svolta significativa per la linea di computer desktop della compagnia di Cupertino. Questa nuova generazione di iMac presenta un design elegante, prestazioni eccezionali e il passaggio dalla tradizionale architettura Intel all’innovativo processore Apple Silicon M1. Su Amazon costa solo 1289,00€ nella versione silver con 8+256 GB, ma spuntando il coupon al checkout risparmierete ulteriori 20€.

iMac (2021): impossibile non comprarlo

L’iMac (2021) si presenta con un design straordinario. Apple ha ridotto al minimo gli spessori, creando un profilo sottile che sembra quasi sospeso nel vuoto. L’ampio display da 24 pollici offre colori vivaci e dettagli nitidi, grazie alla tecnologia Retina. Inoltre, è disponibile in una gamma di colori vivaci che si distinguono dagli altri computer desktop sul mercato.

La vera forza del device risiede nel suo cuore tecnologico: il SoC Apple Silicon M1. Questo processore progettato da Apple offre prestazioni eccezionali sia in termini di potenza di elaborazione che di efficienza energetica. Con la CPU a 8 core e la GPU integrata è in grado di gestire senza sforzo le applicazioni più esigenti, dalla produzione di contenuti multimediali all’editing video e alla grafica 3D. Consente di avere anche tempi di avvio rapidi e prestazioni fluide durante l’utilizzo di più applicazioni contemporaneamente. Gli utenti noteranno un aumento significativo delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti di iMac basati su processori Intel.

Dulcis in fundo offre un’esperienza utente migliorata grazie all’Apple Silicon M1 e al sistema operativo macOS Big Sur. Si integra perfettamente con l’ecosistema Apple. Dispone infine di una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui porte Thunderbolt/USB 4, che consentono di collegare dispositivi esterni ad alte prestazioni. Inoltre, è dotato di una fotocamera FaceTime HD migliorata e un sistema audio di alta qualità, che rende le videochiamate e l’ascolto di musica un’esperienza immersiva. A soli 1289,00€ (1269,00€ con il coupon) questo è un super best buy.

