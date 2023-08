iMac (2021) con M1: la versione più potente è scontata di 210€

L’iMac del 2021 ridefinisce la concezione di computer desktop; è un device potentissimo, dotato di un chipset rivoluzionario, con un design minimal e mozzafiato (unico nel suo genere), sottile come non mai e con tante features di pregio. Oggi, con un’offerta speciale su Amazon, la versione avente l’Apple Silicon M1 nella sua iterazione più completa (8 core sulla CPU e 8 core sulla GPU), con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD interno, costa solo 1599,99€ al posto di 1809,00€. Il modello che vi segnaliamo ha la colorazione verde.

iMac (2021): il device più potente, oggi in super sconto

Il nuovo iMac si presenta con un design incredibilmente sottile e un corpo in alluminio disponibile in una varietà di colori vivaci. Grazie alla transizione verso il chip M1, la scheda madre è notevolmente compatta e ciò ha consentito all’azienda di ridurre ulteriormente lo spessore del dispositivo. L’aspetto minimale e moderno si fonde con un display spettacolare, creando un’esperienza visiva senza interruzioni.

Il cuore del computer è il chip Apple Silicon M1 che combina CPU, GPU e altri componenti in un’unica architettura unificata. Questa sinergia porta a un aumento significativo delle prestazioni. Il SoC è noto per la sua velocità e capacità di multitasking fluido e lo abbiamo visto su diversi device; Mac mini, MacBook Air e Pro e perfino sugli iPad. È in grado di gestire qualsiasi operazione, anche quelle più impegnative.

Presenta poi uno spettacolare display Retina da 24 pollici con risoluzione 4,5K. I colori sono vivaci, i dettagli nitidi e il supporto per un miliardo di colori garantisce una fedeltà visiva eccezionale. La tecnologia True Tone adatta automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione circostante, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva.

Il sistema di altoparlanti a sei speaker offre un audio coinvolgente e bilanciato, rendendo l’esperienza di visione e ascolto ancora più immersiva. Non di meno, l’iMac (2021) è dotato anche di una fotocamera FaceTime HD migliorata e di tre microfoni utili per fare videochiamate chiare e nitide. Con un prezzo di soli 1599,99€ al posto di 1809,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

