iMac (2021): con Amazon risparmi SUBITO 200€

Se state cercando un bellissimo e potentissimo computer domestico tuttofare per il vostro ufficio, per casa, per il lavoro o lo studio, abbiamo un prodotto che potrebbe sicuramente fare al caso vostro. Stiamo parlando dell’unico iMac (2021) disponibile in commercio, quello con il processore Apple Silicon M1, per intenderci. Oggi lo trovate in super mega sconto su Amazon all’incredibile prezzo di 1599,99€ al posto di 1809,00€ con spedizione gratuita e immediata.

iMac (2021) è il miglior All in One che ci sia sul mercato

Il computer di casa Apple è il miglior prodotto che si possa acquistare oggi su Amazon; lo schermo è un meraviglioso pannello LCD IPS da 24 pollici con risoluzione 4.5K ottimo per la postproduzione grafica, per i disegnatori, per chi fa produzione musica e non solo. È un PC desktop sottilissimo, leggero, compatto e completo di tutto. Non appena aprirete la scatola troverete infatti il monitor/computer, il mouse Magic Mouse, la tastiera Magic Keyboard con Touch ID al seguito e il cavo di alimentazione. Vi basterà collegarlo alla corrente e seguire la configurazione immediata e sarete pronti a lavorare.

La versione in sconto presenta il processore Apple Silicon M1 nella sua iterazione con 8 core sulla CPU e 8 core sulla GPU, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno.

Comprandolo Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, la consegna celere, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e molto altro ancora.

Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito e si può usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono. Se siete interessati, vi consigliamo di sbrigarvi ad effettuare l’acquisto prima che terminino le scorte disponibili. Le altre colorazioni sono già andate a ruba; è rimasta quella rosa/rossa a 1599,99€.

