iMac (2021) azzurro con sconto folle del 15% su Amazon: non lasciatevelo sfuggire

Il meraviglioso computer all in one di casa Apple, l’iMac del 2021 con processore Apple Silicon M1, si porta a casa oggi a soli 1349,99€ al posto di 1579,00€ grazie agli sconti presenti sul sito di Amazon. Il PC è un vero e proprio prodigio di ingegneria e di design, con un’estetica accattivante, un corpo compatto, uno schermo luminoso Retina LCD IPS da ben 24 pollici ed è anche disponibile in un’ampia serie di colori, uno più bello dell’altro.

Il modello che vi proponiamo noi oggi è quello azzurro con processore M1 (CPU da 8 core e GPU da 7 core). Inutile dirvi che si tratta di un prodotto semplicemente unico nel settore, capace di offrire performance inarrivabili per la concorrenza e di coniugare anche un’estetica di pregio in un corpo sottilissimo. Viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrà di una serie di vantaggi non da poco; vediamoli insieme, uno per uno.

iMac da 24" del 2021: il miglior all in one di sempre

Viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrà della consegna celere e immediata; in pochissimi giorni il PC sarà a casa vostra senza che voi spendiate un singolo centesimo in più. Come non citare poi la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, sarà possibile usufruire della garanzia di Apple per un anno, con possibilità di espanderla mediante AppleCare.

iMac (2021) presenta poi 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di SSD interno; è potente, veloce, performante, con un bel design e consente perfino di fare editing dei video in 4K e postproduzione grafica senza il minimo problema. A 1349,99€ è il miglior all in one che potete comprare su Amazon.

