iMac (2021) ad un prezzo STRACCIATO su Amazon, andrà a ruba

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero intrigante presente su Amazon; girovagando sul sito a caccia di offerte, ci siamo imbattuti in una promozione che ha dell’incredibile. Di fatto, l’AiO di Apple, l‘iMac del 2021 (quello con schermo da 24″, per intenderci), oggi si porta a casa con soli 1099,99€ al posto di 1499,00€. Capite bene che il risparmio è davvero esagerato e non capiamo come sia possibile.

Ovviamente è andato a ruba in pochi minuti ma è ancora disponibile a questo prezzo, anche se verrà consegnato nelle prossime settimane. Un po’ di attesa a fronte di un risparmio così elevato, direi che si può sopportare, giusto? La consegna stimata infatti, è prevista entro il 27 febbraio, ma siamo certi che arriverà molto prima, state tranquilli.

Il device viene venduto e spedito da Amazon stessa così potrete dormire sonni tranquilli; doppia garanzia (da un lato quella Apple e dall’altro quella di Amazon) con assistenza tecnica dedicata per due anni, via chat o via telefono.

iMac (2021): a questo prezzo è uno spettacolo

La versione in sconto presenta la CPU da 8 core e la GPU da 7 core; tendenzialmente si tratta della medesima configurazione che abbiamo sull’ottimo laptop MacBook Air (2020) con M1. Il SoC infatti, è lo stesso e ci sono 8 GB di memoria unificata e 256 GB di memoria interna disponibile su un SSD super veloce.

Il design è unico; questo è un oggetto di arredo piuttosto che un semplice computer; la colorazione che vi consigliamo poi, è quella azzurra, semplicemente unica. Lo schermo LCD IPS da 24 pollici ha una risoluzione 4.5K e si vede benissimo in ogni condizione di luce; in confezione poi, troverete la Magic Keyboard e il Magic Mouse integrati, mica poco.

A 1099,99€ questo è il computer da comprare immediatamente, ma siate veloci; non sappiamo quanto durerà ancora questa promozione.

