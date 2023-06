iMac (2021) ad un prezzo BASSISSIMO su Amazon: correte

Se stai cercando un computer desktop potente, versatile e dotato delle ultime tecnologie, l’iMac di Apple del 2021 è la scelta perfetta per te. Con il suo processore Apple Silicon M1 all’avanguardia, memoria unificata di 8 GB e un ampio spazio di archiviazione con un SSD interno da 256 GB, questo device offre prestazioni eccezionali e un’esperienza utente senza precedenti. E con un prezzo speciale di soli 1564,99€ su Amazon, risparmiando 244€ rispetto al prezzo originale di 1809,00€, non puoi permetterti di lasciarti sfuggire questa offerta.

iMac (2021): l’affare del giorno è su Amazon

L’iMac del 2021 è alimentato dal processore Apple Silicon M1, una vera rivoluzione nel mondo del computing. Con una CPU a 8 core e una GPU a 8 core, questo iMac offre prestazioni straordinarie in termini di velocità di elaborazione e grafica. Che tu sia un professionista creativo che lavora con video e immagini ad alta risoluzione, o un appassionato di gaming, il PC all in one di Apple si dimostrerà all’altezza di ogni sfida.

Oltre alle sue incredibili prestazioni, questo è anche un vero gioiello di design. Con uno schermo Retina 4,5K da 24 pollici, potrai immergerti in un’esperienza visiva straordinaria. I colori sono vividi, il contrasto è eccezionale e i dettagli sono nitidi, rendendo ogni immagine e video che visualizzi una vera e propria opera d’arte. Inoltre, il sottile profilo del dispositivo e la cornice ridotta ti permetteranno di concentrarti pienamente sul contenuto senza distrazioni.

Ora che hai scoperto le straordinarie caratteristiche e le prestazioni dell’iMac del 2021, è il momento di approfittare dell’offerta speciale su Amazon. Acquistando questo iMac al prezzo di soli 1564,99€ anziché 1809,00€, risparmi ben 244€. Con le spese di spedizione incluse, avrai l’opportunità di possedere un computer desktop di alta qualità a un prezzo straordinario. Non solo potrai goderti le incredibili prestazioni dell’iMac, ma risparmierai anche denaro che potrai investire in altre passioni o necessità. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna sarà sempre celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.