iMac (2021): a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Il meraviglioso iMac (2021) da 24 pollici è un prodotto eccezionale, potentissimo, dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio, bellissimo, con un design all’avanguardia che sembra uscito da un film di fantascienza e con un monitor LCD Retina IPS da 24 pollici di nuova generazione che si vede benissimo ad ogni angolazione. Come avrete capito questo è un prodotto completo, magnifico, ricco di features premium e dotato perfino di accessori e periferiche; in confezione troverete la tastiera Magic Keyboard con pulsante per il Touch ID e il Magic Mouse 2. Lo pagate solo 1630,99€ al posto di 1809,00€, spese di spedizione incluse, e la consegna sarà celere.

iMac (2021): il miglior computer da comprare per chi cerca un all in one

Attenzione: il modello in sconto è quello più potente, con il processore avente 8 core sulla CPU e 8 core sulla GPU; la memoria unificata sarà da 8 GB e lo storage interno invece, da 256 GB. La colorazione è quella rosa/red. Ovviamente il nostro consiglio è quello di usare sempre SSD esterni per archiviare file, foto, video, canzoni e di lasciare la memoria interna per l’installazione di applicazioni; in questo modo il dispositivo sarà sempre fluido e veloce anche nel tempo. Il monitor è sempre lo stesso: si tratta di un pannello da 24 pollici veramente eccezionale che non ha nulla da invidiare alle ammiraglie di altri brand.

Questo iMac (2021) è un device per molti, ma non per tutti. Ci sono molte persone che preferiscono infatti comprare un Mac mini e collegarci le periferiche che desiderano senza essere vincoli da ciò che Apple fornisce in questo bundle. Con il suddetto All in One avrete tutto in un unici prodotto: voi non dovrete comprare assolutamente nulla perché ci sarà tutto il necessario all’interno. Inoltre, è plug and play; vi basta collegarlo alla presa per vederlo funzionante. A soli 1630,99€ è il best buy del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.