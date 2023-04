iMac (2021) a meno di 1300€ su Amazon: il PC più completo che vi sia

Uno dei computer desktop più completi che vi siano in circolazione è sicuramente l’iMac del 2021 da 24 pollici. Questo PC, completo come pochi altri al mondo e ricco di funzionalità premium, oggi costa solo 1299,00€ al posto di 1579,00€. Capite bene che il risparmio sarà davvero elevato rispetto al valore di listino. Lo sconto è del 18% ed è decisamente molto elevato per un gadget di questa portata. Qualcuno potrebbe dire: “Ma ha il chip M1 all’interno; ha ancora senso nel 2023”?

iMac (2021): perfetto per tutti

La risposta non può che essere positiva. Di fatto, questo desktop all in one è completo di tutto e grazie al processore integrato che fonde anche la scheda video, riesce a far girare fluidi anche i software più complessi. Consente di fare editing video in 4K con DaVinci Resolve 18 senza il minimo lag, permette di fare programmazione software, produzione musicale, lavori di grafica o di illustrazione, ma non solo. Questa ammiraglia è anche esteticamente bellissima: è un computer sottilissimo, colorato, con un design mozzafiato che sta bene in qualsiasi ambiente della casa o dello studio.

In confezione troverete poi il mouse e la tastiera di Apple, due periferiche eccezionale (soprattutto il Magic Mouse 2) che migliorano e completano l’esperienza d’uso. C’è un singolo cavo per l’alimentazione e tutto il resto si collegherà via Bluetooth. Insomma, voi non dovrete comprare nulla. Vi basterà acquistare questo iMac e sarete pronti e operativi.

Grazie ad Amazon risparmierete diverse centinaia di euro sul prezzo di listino ma avrete accesso anche ad altri vantaggi. Citiamo la consegna gratuita e veloce in pochissimi giorni, la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del computer in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, dulcis in fundo, avrete diritto a due anni di garanzia con il rivenditore. A soli 1299,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.