iMac (2021) a meno di 1300€: perfetto per il vostro ufficio

Se avete da poco arredato un ufficio e cercate il computer perfetto per la vostra attività di grafica, di post produzione fotografica, per l’editing ora, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. L’iMac da 24” del 2021 con processore Apple Silicon M1 rappresenta la miglior soluzione che potreste trovare oggi in commercio. Parliamoci chiaro: si tratta di un All in One davvero eccezionale, che fa delle prestazioni, ma anche del design, i suoi punti di forza. Ci troviamo di fronte ad un gadget esteticamente meraviglioso, dotato di un corpo sottile ma estremamente performante grazie alla potenza del chipset interno. Grazie agli sconti di Amazon lo pagate solo 1299,99€ al posto di 1579 € e questo, capite bene, che è un super prezzo per un device che fa praticamente tutto.

iMac (2021) in super sconto: semplicemente unico

Tra le altre cose, ricordiamo che in confezione troverete tutto il necessario per la configurazione e l’uso immediato; ci sarà infatti la tastiera Apple di ultima generazione, il magic mouse due e il cavo di alimentazione. Non vi servirà altro.pensate che il monitor è un bellissimo pannello LCD IPS Retina con risoluzione 4.5K. Le casse sono integrate nella scocca del computer così voi non dovrete veramente acquistare nulla di più. Vi basterà collegarlo alla corrente, configurare il tutto con il vostro account Apple e sarete operativi.

Grazie ad Amazon avrete le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna sarà rapida e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio e ci sarà anche la possibilità di dilazionare il pagamento del computer in comode rate mediante il servizio di Cofidis o attraverso il sistema interno del sito.

Potrete poi dormire sonni tranquilli perché l’assistenza post vendita è semplicemente unica: due anni di garanzia con gli esperti del sito sempre pronti ad aiutarvi e assistervi per qualsiasi problema voi riscontriate. Infine, avrete la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Cosa volere di più?

Concludiamo segnalandovi che questo iMac da 24“ del 2021 è ora in super sconto su Amazon a soli 1299,99€; approfittatene adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.