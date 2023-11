iMac (2020): NUOVO costa meno di 800€ su Amazon, BEST BUY assoluto

Oggi vogliamo parlarvi di un computer all in one veramente speciale: si chiama iMac (2020) e presenta lo schermo da 21,5″. Questo è un capolavoro di design e potenza e vi offre un’esperienza informatica completa in un unico device compatto e elegante. È disponibile su Amazon al prezzo speciale di 799,00€, spese di spedizione incluse. Il gadget in questione è ovviamente nuovo, lo potrete ricevere in pochissimi giorni grazie alla consegna celere e immediata con Prime, potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso, prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata.

iMac (2020): ecco perché dovete comprarne uno

L’iMac (2020) mantiene l’iconico design sottile e raffinato che ha reso famosa questa linea di computer desktop. Il telaio in alluminio offre un aspetto moderno ed elegante e vanta uno spessore di soli 11,5 mm. Di fatto è incredibilmente sottile, occupa poco spazio sulla scrivania ed ha tutti gli accessori già pronti all’uso. Infatti la Magic Keyboard e il Magic Mouse sono compresi nella scatola. La caratteristica peculiare di questo all in one è senza dubbio il suo schermo Retina 4K da 21,5″. Con una risoluzione di 4096 x 2304 pixel, offre immagini nitide e dettagliate ottime per lavorare o per guardare contenuti in streaming.

Sotto il cofano, l’iMac (2020) è dotato di processori Intel di ultima generazione; nello specifico, qui troviamo un Intel Core 5 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna su SSD super veloce. Non di meno, è dotato di un’ampia gamma di porte: le Thunderbolt 3 consentono di collegare dispositivi ad alta velocità e monitor aggiuntivi, mentre le USB-A forniscono la compatibilità con dispositivi più tradizionali come HDD esterni, Pen drive e non solo. Arriva con il sistema operativo macOS Big Sur, ma si può aggiornare tranquillamente a Sonoma. Su Amazon lo pagherete solo 799,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

