iMac (2020): il computer tuttofare oggi a meno di 800€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo computer per la vostra attività, per il lavoro, per lo studio e magari volete spendere “il giusto”, oggi vi consigliamo l’ottimo iMac (2020) con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di storage su SSD. Ha un prezzo di soli 799,00€, ovviamente è nuovo, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

iMac (2020): il miglior all in one del momento

C’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero, per gli account compatibili. Non lasciatevelo sfuggire perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, la promo potrebbe finire a momenti. Siate veloci, dunque. Avrete anche diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Non di meno, avrete un anno con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

L’iMac (2020) ha un design unibody in alluminio all in one; all’interno della scocca troviamo la scheda tecnica con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e non solo. Vi è un pannello LCD IPS Retina da 21,5″ con risoluzione FullHD e cornici spesse e generose. In confezione troverete anche il Magic Mouse e la Magic Keyboard. Dietro la scocca ci sono tante porte disponibili per collegare periferiche, accessori, HDD o SSD esterni e non solo. Anche le casse e il microfono saranno integrati nel device. Insomma, è perfetto per tutte le attività: video editing leggero, post produzione fotografica, per lo studio, per la scrittura, ma non solo. Con un prezzo di soli 799,00€ questo computer di Apple è ancora oggi un best buy.

