iMac (2020) da 27" 5K: sconto FOLLE del 41% su Amazon, compralo ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi di un computer desktop di casa Apple che è un’icona all’interno del mondo della tecnologia. Si chiama iMac (2020), ha uno schermo generoso da 27″ con risoluzione 5K ed è un “all in one”; in poche parole, avrete i componenti hardware in un unico gadget con tanto di schermo allegato. Tastiera e mouse sono ovviamente separate ma sono incluse nella confezione. Parliamo di un articolo nuovo e non di un ricondizionato, pertanto al prezzo di soli 1199,00€, con lo sconto del 41% sul valore di listino, è un best buy assoluto che noi ci sentiamo di consigliare su tutta la linea.

iMac (2020): ecco perché dovete comprarne uno oggi

Il modello che vi consigliamo noi è l’iMac del 2020 con schermo da 27 pollici, risoluzione 5K, processore Intel Core i5 e scheda video Radeon Pro 5600. Con un prezzo di 1199,00€ su Amazon, grazie a uno sconto del 41% sul prezzo di listino, questo computer non potete proprio lasciarvelo sfuggire. Con un sottile telaio in alluminio, un display grande e risoluto e con una base elegante, il computer offre una superficie di lavoro generosa e un look moderno e minimalista che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro o domestico.

Il display è impressionante: con una risoluzione di 5120 x 2880 pixel, è in grado di fornire una nitidezza e una chiarezza senza eguali. I colori sono brillanti e accurati, mentre la luminosità e il contrasto sono di altissimo livello.

Sotto il cofano, l’iMac 2020 è alimentato da un processore Intel Core i5, che assicura prestazioni solide e una grande capacità di multitasking. Questa macchina è pronta a gestire una vasta gamma di compiti, dal fotoritocco alla produzione musicale e al gaming. La scheda video Radeon Pro 5600 serve per le operazioni più complesse, come l’editing dei video in 4K o il render in 3D. Arriva con un’unità SSD da 256 GB coadiuvata da memorie RAM da 8 GB.

Sul fronte della connettività vi sono quattro porte USB 3.0, due porte Thunderbolt 3, una porta Gigabit Ethernet e uno slot per schede SD. Vi è poi il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0. A soli 1199,00€, venduto e spedito da C&C S.p.a Apple Premium Partner, è un ottimo affare che non potete lasciarvi sfuggire.

