iMac (2020) da 21,5" costa solo 799€: prendetelo ADESSO

Se sei alla ricerca di un nuovo computer che unisca potenza, design elegante e affidabilità, l’iMac da 21,5″ del 2020 è la scelta ideale che farà sicuramente al caso tuo. Oggi lo trovi su Amazon (nuovo) a soli 799,00€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, ma non solo; vi è anche il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamenti e avrai diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non manca poi la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Cosa aspetti? Fai tuo questo device adesso.

iMac (2020) da 21,5″: l’all in one da comprare

L’iMac 21,5″ (2020) è alimentato dal processore Intel Core 5 di decima generazione, che offre prestazioni potenti e veloci. Va bene anche se stai lavorando su progetti grafici intensivi, se fai video editing o post produzione grafica. La qualità del display è fondamentale, soprattutto se utilizzi il computer per lavoro o per guardare film e video. Qui abbiamo uno splendido display Retina 4K che offre colori vividi e dettagli nitidi. Ovviamente il design è iconico: elegante e minimalista, e il modello da 21,5″ non fa eccezione. Gode di uno spessore sottile e ha una finitura elegante. Sta bene in qualsiasi ambiente, sia negli uffici che nel salotto di casa tua. Ha una finitura argentata meravigliosa, uno stand elegante e in confezione troverai sia la Magic Keyboard che il Magic Mouse.

Il computer utilizza macOS, il sistema operativo noto per la sua stabilità, sicurezza e facilità d’uso. Se sei già un utente Apple, troverai familiare l’ecosistema e potrai beneficiare di una sincronizzazione fluida con altri dispositivi in tuo possesso (iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods). Lo storage di bordo è di 256 GB, così avrai spazio sufficiente per archiviare foto, video, documenti e molto altro. Infine, troviamo perfino degli altoparlanti stereo di alta qualità. A soli 799,00€, IVA inclusa, questo device è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.