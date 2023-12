iMac (2020) da 21,5": a 799€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Uno dei computer di casa Apple più apprezzati degli ultimi anni è sicuramente l’iMac (2020) con processore Intel Core i5 che costa solo 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo fantastico all in one è un portento, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un display LCD Retina da oltre 21″ super risoluto, e pensate che in confezione troverete anche la tastiera Magic Keyboard e il Magic Mouse. Questo è un prodotto pensato per l’utenza consumer che vuole un gadget sì potente e prestante ma anche di design, che sia in grado di star bene in qualsiasi ambiente, perfino in uno studio o in un salotto di casa. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

iMac (2020) da 21,5″: ancora un best buy

Questo computer all in one di Apple è bellissimo: ha un frame unibody in alluminio argentato, dispone di tante porte sulla back cover, tutte a disposizione dell’utente, gode di un pannello LCD IPS Retina da 21,5″ con risoluzione elevata e cornici generose. La visibilità è ottima e la potenza interna è assicurata dal processore Intel Core i5 di decima generazione,. con 8 GB di RAM al seguito e 256 GB di memoria su SSD. La scheda video è integrata nel SoC e vi è anche il modem Wi-Fi, ovviamente.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è anche la possibilità di usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di problematiche o di ripensamento. Con un prezzo così è da prendere al volo: è un best buy unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.