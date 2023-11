iMac (2020) da 21": a soli 799€ è ancora un BUON AFFARE?

Può avere ancora senso un iMac (2020)? Questa è una bella domanda a cui non è facile dare una risposta, tuttavia ora vi diamo il nostro punto di vista. Prima di addentrarci nella sua disamina, vi segnaliamo che viene venduto e spedito (nuovo) a soli 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire e portatevelo a casa adesso prima che sia troppo tardi; ricordatevi poi che con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore con il servizio di Prime.

Si può anche dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Avrete un anno di garanzia con il costruttore e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iMac (2020): ecco perché dovete acquistarlo oggi

L’iMac (2020) dispone di uno schermo LCD IPS Retina da 21,5″ con risoluzione FullHD+; è ottimo per la visualizzazione dei contenuti, per lavorare a semplici progetti di grafica e per la programmazione e produzione musicale. In confezione troverete anche la Magic Keyboard e il Magic Mouse; vi basterà toglierlo dalla confezione per vederlo operativo e funzionante al 100%. Sotto la scocca dispone di un processore Intel Core i5 e di ben 8 GB di memoria RAm. Lo storage interno è da 256 GB su un SSD super veloce; ci sono tante porte dietro la scocca dell’all in one. Ovviamente è in colorazione silver con cornici generose ma simmetriche.

iMac (2020) va benissimo ancora oggi per tantissime persone, viene ancora supportato da Apple con aggiornamenti costanti e precisi e al prezzo di soli 799,00€ avrete la consegna celere e immediata in pochissimi giorni con Prime. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.