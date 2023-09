iMac (2020): ancora OTTIMO, oggi a soli 799€ su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi un computer desktop veramente esagerato, potente il giusto, con uno schermo grande e risoluto, ben definito e con un design mozzafiato. È l’iMac del 2020 che, nella sua iterazione con pannello 5K da 21,5 pollici, risoluzione Retina, processore Intel Core i5 sotto la scocca coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD interno, costa solo 799,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; è un prodotto meraviglioso, elegante, che sta bene in ogni ambiente e in ogni contesto. Va benissimo per tantissime operazioni quotidiane, nella confezione troverete anche il mouse e la tastiera (il Magic Mouse e la Magic Keyboard, per essere precisi). In poche parole, vi basterà seguire la procedura di configurazione per aver il vostro computer pronto all’uso.

iMac (2020): ecco perché devi averne uno

L’iMac (2020) è un computer adatto a tutta la famiglia, va bene per le operazioni classiche come la navigazione web, la gestione delle mail, dei social, lo studio, la scrittura di documenti o della tesi. Insomma, è un tuttofare veramente completo che, all’occorrenza, permette anche leggero editing fotografico con programmi free.

Grazie ad Amazon avrete un prodotto totalmente nuovo, coperto da due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Ci sarà poi un anno di garanzia con il costruttore, e le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo. In alternativa avrete diritto alla consegna celere presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato o presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, quindi cosa potreste volere di più? Non lasciatevi sfuggire questa promozione: è un’offerta a tempo limitato veramente grandiosa, ma siate veloci se siete interessati. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

