iMac (2017) con schermo 4K e 1 TB di HDD a soli 559€: AFFARE da non perdere

Oggi vogliamo parlarvi di un computer davvero eccezionale che può essere adatto a tutti coloro che stanno cercando un PC desktop familiare, pronto per essere utilizzato da tutti i componenti della casa e che possa andare bene sia per lo studio che per il lavoro, o anche per tutte quelle operazioni semplici e basilari per la navigazione web, la gestione delle mail e così via. Stiamo parlando dell’iMac del 2017 con schermo LCD da 21,5″ con risoluzione 4K Retina. Il suddetto dispositivo, complice la sua scheda tecnica, è ancora oggi un buon prodotto da possedere in casa o in ufficio ed è adatto a tantissime persone.

Prima di addentrarci nella sua disamina vi ricordiamo che è un gadget ricondizionato ma in condizioni “pari al nuovo”; non presenterà dunque difetti estetici, sarà completamente funzionante e senza problemi. Potrebbe arrivare in una scatola non originale ma in confezione troverete anche il Magic Mouse e la Magic Keyboard. Lo pagherete solo 559,00€, spese di spedizione comprese, grazie agli sconti di Amazon.

iMac (2017): ecco perché comprarlo

Nonostante sia un computer uscito diversi anni fa, è ancora ottimo per tantissime operazioni e per moltissime persone. Lo schermo è un pannello premium con diagonale di 21,5″, risoluzione 4K Retina e ha un design incredibilmente sottile. Il computer, lungo i bordi, misura solo 5 mm. Sotto la scocca c’è un processore Intel Core i5 di settima generazione coadiuvato da una scheda video Radeon Pro 555 e da 8 GB di memoria RAM. Lo storage invece, è un HDD da 1 TB di spazio. Non manca una ricca dotazione di porte USB Type-C compatibili con la tecnologia Thunderbolt3 e c’è il modulo Wi-Fi 802.11ac.

Con queste caratteristiche, l’iMac del 2017 sarà ancora ottimo per moltissime persone; noi vi invitiamo a comprarlo, anche perché a soli 559,00€ è veramente un super best buy che non potete lasciarvi sfuggire, ma siate veloci. Potrebbero esserci poche scorte disponibili su Amazon o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.