Illimity ti permette di avere un conto deposito al 5,75%

Risparmiare in modo intelligente è fondamentale per assicurarti un futuro finanziario sicuro. E ora, con il Conto Deposito illimity, puoi farlo con la massima convenienza.

Illimity ti offre la possibilità di guadagnare interessi eccezionali fino al 5,75% grazie al piano Premium. Ma come puoi aprire un Conto Deposito illimity e iniziare a far crescere i tuoi risparmi? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Conto deposito Illimity Premium: scopri i vantaggi

La prima scelta da fare è decidere tra il Conto Classic e il Conto Premium. Entrambi offrono tassi di interesse competitivi, ma il Conto Premium è ciò che ti consente di ottenere il massimo vantaggio, con interessi fino al 5,75%. Una volta fatto la tua scelta, sarai pronto per passare alla prossima fase.

Basta accedere all’area privata, nella sezione Conto Deposito, dove potrai scegliere tra diverse durate e se aprire una linea svincolabile o non svincolabile. Questa flessibilità ti permette di adattare il tuo risparmio alle tue esigenze finanziarie.

Una volta attivato il tuo Conto Deposito, sarai pronto a vedere crescere i tuoi risparmi. Gli interessi sulle somme depositate verranno accreditati direttamente sul tuo conto illimity ogni anno o a fine vincolo, a seconda della linea che hai scelto. Questo significa che il tuo denaro lavorerà per te, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Con illimity, hai la possibilità di scegliere tra due tipologie di deposito: somme svincolabili e somme non svincolabili.

Somme Non Svincolabili:

Importo depositabile: da 1.000€ a 20.000.000€

Svincolo anticipato: La linea senza facoltà di svincolo anticipato non prevede la possibilità per il cliente di svincolare anticipatamente le somme vincolate.

Imposta di bollo: Come da normativa vigente, 0,20% annuo sulle somme depositate, a carico del cliente.

Somme Svincolabili:

Importo depositabile: da 1.000€ a 20.000.000€

Svincolo anticipato: La linea svincolabile consente lo svincolo totale o parziale delle somme. Nel caso di svincolo totale, la Banca non riconoscerà alcun interesse; nel caso di svincolo parziale, gli interessi verranno ricalcolati sulle somme residue a seguito dello svincolo.

Imposta di bollo: Come da normativa vigente, 0,20% annuo sulle somme depositate, a carico del cliente.

Scegli la tipologia di deposito che meglio si adatta alle tue esigenze finanziarie e inizia a far crescere i tuoi risparmi con il Conto Deposito illimity. Con tassi di interesse fino al 5,75%, non c’è modo migliore per far fruttare il tuo denaro.