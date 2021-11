Iliad: se sei cliente di queste banche attento ai servizi a sovrapprezzo

Se ti può consolare, non sei l'unico. Tantissimi altri utenti come te non lo sapevano e ogni mese, al momento del rinnovo della tariffa telefonica di Iliad, si ritrovavano senza credito telefonico. Purtroppo è una cosa che non ti dicono gli operatori, ma è importante che tu lo sappia. Se sei cliente almeno di una delle banche che elencheremo in questo articolo, allora devi fare attenzione ai servizi a sovrapprezzo di Iliad. Scopriamo insieme cosa sono, come bloccarli e perché ti svuotano il credito telefonico nonostante tu provveda a ricaricarlo regolarmente prima di ogni rinnovo.

Attenzione ai servizi a sovrapprezzo di Iliad che ti svuotano il credito telefonico

Quasi nessun cliente ne è a conoscenza, ma per diversi operatori telefonici esistono dei servizi definiti a sovrapprezzo che non sono inclusi nel bundle dell'offerta sottoscritta. In sostanza, anche se spesso i provider come Iliad propongono SMS illimitati in quasi tutte le loro offerte, restano comunque esclusi alcuni che sono a carico dell'utente. Tra questi, più comuni e che fanno strage di denaro, ci sono i cosiddetti SMS bancari.

Gli SMS bancari sono messaggi facoltativi che la propria banca invia come alert in corrispondenza a qualsiasi operazione bancaria venga effettuata dal proprio conto corrente. Ad esempio in corrispondenza a un acquisto con carta di credito o di debito, oppure a un prelievo bancomat, a un accredito diretto sul conto o a un bonifico effettuato o ricevuto. Peccato però che questi servizi con Iliad non siano inclusi nella tariffa telefonica.

Quindi gli SMS bancari sono un servizio a sovrapprezzo che Iliad addebita al proprio cliente a seconda della tariffa stabilita con un determinato istituto di credito. Le banche in questione sono: Allianz Bank, BNL, BPER, CheBanca!, BancoPosta, Findomestic, Fineco, Iccrea Banca, Intesa Sanpaolo, Info Banking, UbiBanca, UniCredit Group e Widiba. Per ognuna è stabilito un costo a SMS ricevuto che varia dagli 0,16 agli 0,26 euro.

Se la vostra banca è tra quelle elencate che rientrano nei servizi a sovrapprezzo di Iliad, potete verificare il singolo costo ad SMS direttamente dal documento ufficiale dell'operatore. Nel caso vogliate disattivare questo servizio di alert dovrete contattare la vostra banca o collegarvi alla pagina Iliad dedicata dove troverete tutte le istruzioni in merito.

Ovviamente di tutt'altra pasta sono gli SMS truffa come quello che sta circolando in questi giorni e che sfrutta il nome di Poste Italiane. In quel caso a essere in pericolo è il vostro conto corrente.