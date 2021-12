Il wallpaper definitivo per Apple Watch Series 7

iFixit rilascia i nuovi sfondi a raggi X che mostrano cosa c'è dentro l'Apple Watch Series 7; questo è uno dei wallpaper più belli mai visti ad oggi per gli smartwatch della mela.

Come si scarica il wallpaper per Apple Watch Series 7?

La nota azienda di riparazioni iFixit ha già condiviso il suo tradizionale teardown relativo all'Apple Watch Series 7 a ottobre, ma ora è tornata alla ribalta con sfondi a raggi X che mostrano cosa c'è dentro il nuovo orologio smart dell'azienda di Cupertino

Sebbene chiunque possa utilizzare questi sfondi, sappiate che sono pensati (quasi) esclusivamente per gli utenti possessori di Apple Watch Series 7 poiché mostrano tutti i componenti interni del dispositivo in questione. In questo modo, sembra che voi stiate guardando l'interno dell'orologio quando riattivi il display.

Sembra che la perfezione dell'orologio si raggiunga non quando non ci sono più componenti da aggiungere, ma quando non ci sono più cose da rimuovere. Sulla Serie 7, Apple non ha effettuato una riprogettazione radicale, ma ha invece rimosso una porta diagnostica, ha consolidato la tecnologia di visualizzazione per rimuovere un cavo del display e ha creato ancora più spazio per la batteria;

Abbiamo lavorato con tre ex ingegneri Apple al nostro smontaggio della Serie 7 per osservare questi cambiamenti e altri.

iFixit offre sfondi per i modelli da 41 mm e 45 mm. Si possono vedere cose come la batteria interna, il Taptic Engine, alcuni cavi piatti e persino parti della scheda logica nella versione a raggi X.

Sebbene il Watch Series 7 non sia esattamente un enorme aggiornamento, iFixit ha rivelato che ci sono alcune modifiche interne interessanti come la batteria più capiente e il pannello ridisegnato, per non parlare della rimozione della vecchia porta di diagnostica e di un nuovo modulo altoparlante.

Potete scaricare gli sfondi di Apple Watch Series 7 da qui, ovvero dal sito ufficiale di iFixit. Non dimenticare di salvarli sul vostro iPhone e quindi sincronizzarli sull'Apple Watch utilizzando il quadrante di Foto.

Intanto, vi segnaliamo che il gadget indossabile della mela è in super sconto su Amazon a soli 409,00€ nella versione da 41mm con cassa nera e cinturino in silicone verde.