Il vostro nuovo PC sarà un ChromeBook? Questo è il MIGLIOR LAPTOP low-cost da comprare

Oggi vogliamo parlarvi dei Chromebook. Sono portatili eccezionali, economici (ma non solo), leggeri, con un sistema operativo a bordo (Chrome OS) che è semplicemente rivoluzionario, oltre che super intuitivo e velocissimo. Non di meno, è sicuro e i vostri dati saranno protetti, crittografati e lontani dalle “mani” di cyber criminali. Nello specifico, vogliamo consigliarvi il meraviglioso Asus Chromebook Flip CX1400FKA, un prodotto che costa pochissimo su Amazon (solo 279,00€ al posto di 399,00€), disponibile con uno sconto del 30% e con una serie di vantaggi non da poco.

Lo trovate su Amazon e, in primo luogo, vi riportiamo che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis.

Asus ChromeBook Flip: impossibile non comprarlo a questo prezzo

Partiamo dal costo: solo 279,00€ per un laptop convertibile (con la cerniera che si ripiega a 180° per consentirvi di utilizzarlo sia come PC che come tablet), capite bene che è un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Questo gioiello ha uno schermo incredibile da ben 14 pollici con risoluzione FullHD che si può utilizzare anche in modalità touchscreen; non di meno, sotto la scocca batte un potente processore e grazie al software di bordo (Chrome OS), tutto girerà fluido senza il minimo problema. È stato costruito con materiali riciclati, così è anche “Green” e attento all’ambiente.

Con un ChromeBook si può fare di tutto: si può lavorare online sul browser nativo (Chrome), si può scrivere, è perfetto per gli studenti ma anche come PC casalingo per tutta la famiglia. Inoltre sarà sempre aggiornato con update gratuiti e con un antivirus integrato nel sistema. Con un prezzo così basso (solo 279,00€) e uno sconto così alto non potete di certo ignorare questo meraviglioso Asus ChromeBook Flip. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o che finisca la promozione dedicata.

