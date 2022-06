Il visore di Apple è stato posticipato: non lo vedremo al WWDC

Secondo quanto si apprende da un recente report trapelato online, sembra che il visore di Apple sia stato posticipato al prossimo anno; di fatto, sembra improbabile che l’azienda di Cupertino lo possa lanciare nella giornata di oggi. Un debutto al WWDC oggi è più che mai impossibile.

A causa di alcuni grossi problemi legati alla dissipazione del calore di questo ipotetico headset per la realtà mista e per via di alcuni problemi strutturali al processore dello stesso, si apprende, grazie ad una fonte del New York Times, che il gadget di Apple è stato posticipato al nuovo anno.

Cosa sappiamo del primo visore AR di Apple?

Dal report scopriamo che, proprio di recente, l’azienda di Cupertino ha assunto un nuovo ingegnere di Dolby che si chiama Mike Rockwell. L’uomo dovrebbe guidare lo sviluppo del primo headset AR/VR. Si dice che abbia già capito quali sono i problemi legati alla potenza di calcolo del SoC che, ricordiamolo, dovrebbe essere pari – se non superiore – ad un M1 Pro. Questo è quanto si apprende da fonti vicine alla questione. Ad ogni modo, le sfide sono ancora oggi complesse, quindi è lecito pensare che non vedremo l’headset ancora per molto tempo. Anche Mark Gurman di Bloomberg ha sottolineato più volte che non avremmo visto questo wearable al WWDC che inizierà oggi.

Tuttavia, si scopre che il consiglio di amministrazione della mela ha già visto una demo funzionante del visore per la realtà mista (realityOS); ad ogni modo, oggi vedremo iOS e iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9, macOS 13 e via dicendo. Ci dovrebbero essere anche nuovi strumenti per i programmatori volti alla creazione di shortcuts e software QR.

Nelle notizie correlate in casa Apple, vogliamo consigliarvi un gadget della compagnia che, a nostro avviso, è fondamentale: l’AirTag. Su Amazon lo trovate in sconto (in confezione da quattro) ad un prezzo super: 97,99€ al posto di 119,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.