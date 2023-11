Il videoproiettore Philips CROLLA al MINIMO STORICO!

Il videoproiettore Philips NeoPix 330 si presenta come un’opzione eccellente per coloro che desiderano godere dell’intrattenimento ad alta definizione nel comfort di casa propria. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 196,65€, anziché 261,43€, scendendo al minimo storico.

Philips NeoPix 330: uno dei migliori videoproiettori!

Il videoproiettore Philips NeoPix 330 offre una risoluzione True Full HD a 1080p, che garantisce immagini nitide e dettagliate. La luminosità di 300 ANSI Lumens è sufficiente per ambienti bui o semibui, ma può essere un po’ bassa in ambienti molto luminosi.

True Full HD a 1080p: Una delle caratteristiche principali del videoproiettore Philips NeoPix 330 è la sua risoluzione True Full HD a 1080p. Questo si traduce in immagini nitide e dettagliate che regaleranno un’esperienza visiva coinvolgente.

Contrasto Elevato: Il videoproiettore offre un contrasto elevato di 10.000:1, fornendo immagini con una gamma ampia e ricca di sfumature. Ciò contribuisce a creare un impatto visivo più intenso e coinvolgente.

Correzioni Multiple dell’Immagine: Per garantire una configurazione flessibile, il Philips NeoPix 330 offre correzioni multiple dell’immagine, tra cui keystone, zoom e correzione trapezoidale. Queste opzioni consentono di adattare facilmente la proiezione alle proprie esigenze e preferenze.

Ventole Silenziose: Le ventole silenziose del videoproiettore assicurano un’esperienza di visione confortevole. Non solo godrai di immagini straordinarie, ma lo farai in un ambiente tranquillo senza rumori fastidiosi.

Potente Sistema Audio 2.1: Per completare l’esperienza multimediale, il Philips NeoPix 330 è dotato di un potente sistema audio 2.1. Questo offre un audio coinvolgente, rendendo la visione di film, serie TV o presentazioni più immersive e appaganti.

Il Videoproiettore Philips NeoPix 330 è una soluzione ideale per chi cerca un intrattenimento di alta qualità a casa. Con il prezzo scontato di 196,65€ su Amazon, rappresenta un’opportunità unica per trasformare il proprio spazio in un ambiente di visione cinematografica senza dover spendere una fortuna.