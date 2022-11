Il ventilatore che fa da stufa (e consuma niente) CROLLA su Amazon a 31€

Sembra proprio un vero ventilatore, anche nel design. Tuttavia, è in realtà una calda stufa compatta. Dalla sua, un assorbimento energetico che non supera mai gli 800W se impostato per funzionare al massimo. Tanto calore, solo quando necessario. Un prodotto decisamente particolare, perfetto per affrontare il primo freddo invernale.

Approfitta dell’anticipo Amazon di Black Friday per portarlo a casa a 31€ circa appena: completa adesso l’ordine, le scorte potrebbero finire a breve. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto decisamente particolare, che colpisce immediatamente per il design: proprio non sembra un sistema di riscaldamento, tutt’altro. Ha l’aria degli strumenti che solitamente d’estate si usano per un po’ di refrigerio. Prova ad accenderlo, però: ti renderai subito conto di quanto calore può generare in pochi secondi.

Non è da trascurare il basso consumo energetico. Questo prodotto, seppur compatto e potente, ti permetterà di non dover temere la bolletta: il massimo assorbimento energetico non supererà mai gli 800W. Basta fare una rapida ricerca su Internet per scoprire che, in media, questi dispositivi hanno ius assorbimento di 2000W.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa la particolare stufa a ventilatore a prezzo piccolissimo. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 31€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Scorte limitate.

