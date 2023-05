Il tuo smartphone Android diventa un DualSense con Backbone One

Se sei un appassionato di PlayStation e vuoi giocare ai tuoi titoli preferiti su PS4 e PS5 anche sul tuo smartphone Android, non perdere l’occasione di acquistare il Backbone One for Android – PlayStation Edition, il controller con licenza ufficiale per PlayStation ora disponibile su Amazon a soli 119,99 euro.

Il Backbone One for Android – PlayStation Edition è un controller per smartphone che si collega direttamente al tuo dispositivo tramite la porta USB-C e ti permette di sfruttare al massimo l’app PS Remote Play, che consente di giocare in streaming ai giochi per PS4 e PS5 dalla tua console, dentro e fuori casa.

Backbone One: il tuo smartphone diventa un DualSense

Il controller ha un design ispirato al controller wireless DualSense, con i tasti frontali trasparenti e i colori bianco e nero. Puoi anche collegare le tue cuffie wireless PULSE 3D al controller tramite l’ingresso cuffie da 3,5 mm.

Il Backbone One for Android – PlayStation Edition è compatibile anche con i giochi di Google Play e altri servizi di streaming di giochi che supportano i controller, come Call of Duty: Mobile, Fortnite, Diablo Immortal e molti altri. Scaricando l’app Backbone, potrai accedere a una serie di integrazioni PlayStation, come i glifi personalizzati che rappresentano gli iconici PlayStation Shapes e la possibilità di esplorare centinaia di giochi.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile e ordina subito il tuo Backbone One for Android – PlayStation Edition su Amazon. Con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani.

