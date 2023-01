Il tuo laptop MUTA, con un Hub USB C 8 in 1 non hai da perdere tempo

Bellissimi i laptop moderni ultra sottili e leggeri ma quanto sono fastidiosi quando hanno da offrirti soltanto una o due porte USB di cui non sai cosa fartene? Hai quattro dispositivi da collegare e ogni volta passi tempo a fare attacca e stacca cercando il tetris vincente. Ascoltami, non perdere più tempo: porta a casa questo meraviglioso Hub USB 8 in 1.

Con attacco USB C è perfetto per tutti i prodotti di ultima generazione, inclusi i tuoi MacBook. Approfitta del 26% in sconto e portalo a casa da Amazon a soli 56€. Cosa aspetti? Collegati ora.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Hub USB C 8 in 1: mai più senza ciò di cui hai bisogno

Questo Hub USB C trasforma una semplice porta C in un mondo di possibilità. Senza doverti più dannare perché non sai come collegare i dispositivi tra di loro, finalmente hai un prodotto a portata di mano che occupa il minimo spazio, puoi avere sempre dietro ed è utilissimo.

In modo particolare, ti mette a disposizione:

3 porte USB 3.0 retrocompatibili;

retrocompatibili; 1 porta HDMI 4K con supporto ai 1080p;

con supporto ai 1080p; Porta di rete gigabit;

gigabit; lettore di schede MicroSD e SD;

e 1 porta USB C per alimentazione fino a 100W.

Come vedi, in altre parole, è un piccolo tuttofare che ti agevola la vita quotidiana sbloccando anche ulteriori utilizzi a cui non avresti avuto accesso altrimenti.

Perché perdere l’occasione?

Dai una svolta al tuo notebook, laptop o qualunque altro prodotto tu possegga. Porta a casa questo Hub USB C 8 in 1 a soli 56€ grazie al ribasso ora in corso su Amazon. Ti ricordo che si tratta di un prodotto D-Link quindi la qualità è certificata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.