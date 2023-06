Il TRUCCO definitivo per NON pagare alcun bagaglio aereo fa impazzire tutti

Diventato virale sui social network e sul Web in generale, il trucco per non pagare extra per il bagaglio aereo ha fatto impazzire tutti. Sai perché funziona? Semplicemente perché finirai per viaggiare senza alcun trolley o borsa di varie dimensioni: impossibile pagare qualcosa in più per qualcosa che non hai con te. Dove mettere i tuoi effetti personali? Continua a leggere, ti chiederai come hai fatto a non pensarci prima!

Se c’è qualcosa che le compagnie aeree low cost ci lasciano ancora portare a bordo in pace sono i vestiti che abbiamo addosso. Su quelli non è possibile in alcun modo sindacare, perché è fondamentale poterli indossare liberamente. Ecco, hai mai pensato che il tuo outfit potrebbe avere qualche tasca in più, magari un numero sufficiente per portare con te più di qualche effetto personale?

Ad esempio, il classico gilet multitasche – utilizzato spesso da cacciatori e pescatori – potrebbe rivelarsi molto utile per sostituire una vera e propria borsa. Su Amazon ce ne sono tantissime tipologie, con tessuti e fantasie differenti. Ce ne sono di molto leggeri, perfetti per l’estate, ma anche di più pesanti. La loro caratteristica è proprio quella di metterti a disposizione una marea di tasche e scompartimenti all’interno dei quali inserire cose da avere subito a portata di mano.

Gli scompartimenti sono così ampi, che niente vieta di inserire un paio di t-shirt, qualche slip, dei calzini e altri oggetti. Se ben abbinati, magari a un bel paio di jeans, sono anche belli da vedere. Senza esagerare, un prodotto come questo ti permette di stare fuori 2 o 3 giorni senza sborsare un centesimo in più soprattutto in abbinata alla classica “borsa piccola“, che comunque puoi imbarcare gratis.

Un trucco facilissimo, al quale però raramente si pensa. Certo, mi è capitato in passato di sfruttare al massimo i pantaloni di tipo “cargo” proprio per questo scopo, ma al gilet multitasche avevo mai pensato. Uno dei modelli più carini attualmente è in sconto su Amazon a 38€ circa soltanto ed è super leggero, sebbene parecchio robusto. Sarà perfetto per i tuoi effetti personali, ma non sentirai caldo: una bella t-shirt sotto e sarai a posto.

Perché pagare un sacco per portare a bordo dell’aereo un minuscolo bagaglio, se con piccole astuzie si può evitare di sprecare soldi? Scegli adesso il modello che ti piace di più, così potrai riceverlo in tempo per la prossima vacanza!

