Il Treppiedi Amazon Basics perfetto per Videocamere e Smartphone costa SOLO 9€!

Non hai ancora un treppiedi per la tua fotocamera e ne cerchi uno? Bene, la tua ricerca è volta al termine. Il cavalletto di Amazon Basics, in grado di arrivare a un’altezza massima di da 127cm, è proposto a un prezzo ridicolo grazie alle “Offerta di Primavera”. Hai infatti l’opportunità di farlo tuo a soli 9,99€ con un ribasso del 33%!

Tutte le caratteristiche del Treppiedi Amazon Basics

Da 41,91 cm a 127 cm di altezza regolabile, questo treppiedi si adatta alle tue esigenze di ripresa in ogni situazione. La testa mobile e orientabile in tre diverse posizioni offre la flessibilità necessaria per scatti verticali e orizzontali senza limiti. Grazie alla piastra a sgancio rapido, poi, passare da una foto all’altra è un gioco da ragazzi, consentendoti di avere una versatilità al top in ogni momento senza perdere tempo.

Realizzato in alluminio resistente ma leggero, pesa solamente 567 g, garantendo la massima portabilità senza compromettere la robustezza. Quando non è in uso, si chiude a soli 41,91 cm, permettendoti di trasportarlo comodamente nella custodia con cerniera inclusa, ovunque tu vada.

Le gambe a 3 sezioni con leva di blocco assicurano una regolazione stabile e sicura in qualsiasi posizione, mentre i piedini in gomma antiscivolo garantiscono una presa sicura su qualsiasi superficie, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua arte senza preoccupazioni.

Questo treppiedi è compatibile con fotocamere compatte e mirrorless, nonché con smartphone tramite adattatore. Questo lo rende praticamente adatto per qualsiasi tipologia di utilizzo.

Fai finalmente tuo il cavalletto di Amazon Basics e rendi stabili le tue foto o i tuoi video. Prendilo ora che costa solamente 9,99€ e non perdere questa fantastica opportunità.