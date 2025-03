Il tracker ultra-sottile per ritrovare i tuoi oggetti in un attimo: l'offerta imbattibile

Se non vuoi più perdere portafoglio, chiavi o altri oggetti importanti, la SwitchBot Wallet Finder Card è la soluzione perfetta per te. Questo tracker Bluetooth ultra-sottile è compatibile con Apple Find My, e ti aiuta a localizzare i tuoi effetti personali direttamente con l’iPhone.

Il suo spessore è simile a quello di una carta di credito, e si inserisce facilmente nel portafoglio o nella borsa causando il minimo ingombro. Grazie all’integrazione con il network Apple Find My, potrai localizzare gli oggetti a te cari direttamente con l’apposita app (visualizzando la loro l’ultima posizione su una mappa) o facendoli suonare.

A differenza di altri tracker che richiedono frequenti ricariche, la SwitchBot Wallet Finder Card offre fino a 3 anni di autonomia. Una volta attivata potrai utilizzarla senza preoccuparti di cambiarne la batteria per lungo tempo.

Inoltre, grazie alla certificazione IPX6, questo dispositivo è resistente all’acqua alla polvere, e potrai portarlo sempre con te senza il timore che si rovini in caso di pioggia o umidità.

Non solo potrai utilizzarlo per localizzare i tuoi effetti personali, ma potrai utilizzare la Wallet Finder Card anche per far suonare il tuo telefono se è in modalità silenziosa. Basterà fare un doppio tocco sulla card per ritrovare subito qualsiasi oggetto smarrito.

Se sei in cerca quindi di un tracker discreto, compatibile con Apple Find My, con una lunga durata della batteria e pensato per essere resistente alla pioggia, non farti sfuggire l’occasione di acquistare subito la SwitchBot Waller Finder Card ad un prezzo da non perdere: su Amazon infatti è venduta con il 20% di sconto a cui potrai aggiungere un ulteriore coupon del 30%, in questo modo ti costerà solamente 13,99 euro! Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale e acquista immediatamente questo dispositivo!