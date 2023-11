Il Tostapane Bosch che permette di scongelare il cibo è SCONTATO del 20% su Amazon!

Il tostapane Bosch TAT6A511 si presenta come un’ottima scelta per chi desidera un prodotto compatto, pratico e funzionale. In questo momento, su Amazon, è disponibile ad un prezzo scontato di 44,64€, anziché 56,00€.

Tostapane Bosch: tutte le caratteristiche

Compatto e facile da posizionare: Questo tostapane è progettato per adattarsi perfettamente alle cucine di dimensioni ridotte. La sua facilità di installazione consente di posizionarlo comodamente su un mobile.

Funzione di scongelamento: Una caratteristica particolarmente utile è la funzione di scongelamento, che permette di tostare fette di pane congelate senza la necessità di scongelarle in anticipo, offrendo una comodità aggiuntiva nelle frenetiche mattine quotidiane.

Perfetto per 2 fette: Il tostapane Bosch TAT6A511 è dotato di due vani che consentono di tostare contemporaneamente 2 fette di pane, rendendolo ideale per una colazione veloce e efficiente.

Le funzioni di sollevamento agevolano l’estrazione delle fette di pane tostate, mentre il centraggio automatico garantisce una tostatura uniforme su entrambi i lati.

800 W di Potenza: Con una potenza di 800 W, questo tostapane assicura una tostatura veloce e uniforme, permettendoti di gustare deliziose fette di pane croccante in pochissimo tempo.

Finitura in Acciaio Inox/Bianco: L’estetica non è da meno, grazie alla finitura in acciaio inox/bianco che conferisce al tostapane un aspetto moderno ed elegante, adattandosi con stile a qualsiasi tipo di arredamento.

Inoltre, presenta un inserto a scomparsa, una funzione di scongelamento e riscaldamento, centratura automatica del pane per una tostatura uniforme, High Lift per rimuovere facilmente anche le piccole fette di pane, e uno spegnimento automatico che garantisce sicurezza spegnendo il tostapane quando il pane si incastra.

Il Tostapane Bosch si propone come un alleato pratico e funzionale in cucina, e con il suo prezzo scontato di 44,64€, anziché 56,00€, diventa un’opportunità da non perdere per chi cerca qualità a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.